Ситуация похожа на события предыдущего дня, 17 февраля. Тогда россияне тоже пускали баллистику, примерно в это же время.
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Что известно о тревоге в Украине днем 18 февраля
15:25, 18 февраля
Отбой угрозы баллистики, – ВС.
15:19, 18 февраля
Мониторы пишут, что есть цель на Павлоград.
15:18, 18 февраля
Скоростная цель на юге Запорожской области в северном направлении, – ВС.
15:09, 18 февраля
Данные мониторинговых сообществ
- Мониторинговые каналы пишут, что угроза баллистики есть с Курщины или из Воронежа.
- Оттуда летела очень быстрая цель, но прекратила существование или не фиксируется.
- Это могли быть "Искандер" или КН-23.
15:05, 18 февраля
В каких областях тревога
Данные интерактивной карты:
14:58, 18 февраля
Скоростная цель на юге Сумщины в юго-западном направлении, – ВС.
14:57, 18 февраля
Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога,
– Воздушные силы.
14:56, 18 февраля
В Киеве тревога.