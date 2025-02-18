Ситуация похожа на события предыдущего дня, 17 февраля. Тогда россияне тоже пускали баллистику, примерно в это же время.

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Что известно о тревоге в Украине днем 18 февраля

15:25, 18 февраля Отбой угрозы баллистики, – ВС.

15:19, 18 февраля Мониторы пишут, что есть цель на Павлоград.

15:18, 18 февраля Скоростная цель на юге Запорожской области в северном направлении, – ВС.

15:09, 18 февраля Данные мониторинговых сообществ Мониторинговые каналы пишут, что угроза баллистики есть с Курщины или из Воронежа.

Оттуда летела очень быстрая цель, но прекратила существование или не фиксируется.

Это могли быть "Искандер" или КН-23.

15:05, 18 февраля В каких областях тревога Данные интерактивной карты:

14:58, 18 февраля Скоростная цель на юге Сумщины в юго-западном направлении, – ВС.

14:57, 18 февраля Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога,

– Воздушные силы.