Ситуація схожа на події попереднього дня, 17 лютого. Тоді росіяни теж пускали балістику, приблизно в цей же час.
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Що відомо про тривогу в Україні вдень 18 лютого
15:25, 18 лютого
Відбій загрози балістики, – ПС.
15:19, 18 лютого
Монітори пишуть, що є ціль на Павлоград.
15:18, 18 лютого
Швидкісна ціль на півдні Запорізької області в північному напрямку, – ПС.
15:09, 18 лютого
Дані моніторингових спільнот
- Моніторингові канали пишуть, що загроза балістики є з Курщини або з Воронежа.
- Звідти летіла дуже швидка ціль, але припинила існування або не фіксується.
- Це могли бути "Іскандер" або КН-23.
15:05, 18 лютого
В яких областях тривога
Дані інтерактивної карти:
14:58, 18 лютого
Швидкісна ціль на півдні Сумщини у південно-західному напрямку, – ПС.
14:57, 18 лютого
Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу,
– Повітряні сили.
14:56, 18 лютого
У Києві тривога.