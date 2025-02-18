Ситуація схожа на події попереднього дня, 17 лютого. Тоді росіяни теж пускали балістику, приблизно в цей же час.

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Що відомо про тривогу в Україні вдень 18 лютого

15:25, 18 лютого Відбій загрози балістики, – ПС.

15:19, 18 лютого Монітори пишуть, що є ціль на Павлоград.

15:18, 18 лютого Швидкісна ціль на півдні Запорізької області в північному напрямку, – ПС.

15:09, 18 лютого Дані моніторингових спільнот Моніторингові канали пишуть, що загроза балістики є з Курщини або з Воронежа.

Звідти летіла дуже швидка ціль, але припинила існування або не фіксується.

Це могли бути "Іскандер" або КН-23.

15:05, 18 лютого В яких областях тривога Дані інтерактивної карти:

14:58, 18 лютого Швидкісна ціль на півдні Сумщини у південно-західному напрямку, – ПС.

14:57, 18 лютого Загроза застосування балістичного озброєння для областей, в яких оголошено повітряну тривогу,

– Повітряні сили.