Общая стоимость в соответствии с ценами "черного рынка" на момент обнаружения "товара" составляла более, чем 2,3 миллиарда гривен. Так, ликвидация этих наркотиков происходила после соответствующего приговора Железнодорожного районного суда Львова.

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СБУ сожгла более тонны контрабандного героина

Отмечается, что в 2021 году Служба безопасности провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

Там добавили, что тогда оперативники спецслужбы задержали во Львове 4 фигурантов. В частности, был задержан один из организаторов наркотрафика и еще 3 иностранцев, которые фасовали наркотики в арендованных складских помещениях.

В результате следственных действий правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 килограмм героина подготовленного для транспортировки,

– говорится в сообщении СБУ.

По данным Службы безопасности, известно, что "груз" направлялся из Пакистана, транзитом через Украину в Евросоюз. Так, наркотики были скрыты в контейнере среди продуктов питания.

Известно, что по материалам СБУ все задержанные фигуранты осуждены за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах. Они уже отбывают тюремные сроки.

Благодаря СБУ в Украине уничтожили более 1 тонны контрабандного героина / Фото СБУ

Как СБУ сожгла более тонны контрабандного героина: смотрите видео