Загальна вартість відповідно до цін "чорного ринку" на момент виявлення "товару" становила більше, ніж 2,3 мільярда гривень. Так, ліквідація цих наркотиків відбувалася після відповідного вироку Залізничного районного суду Львова.

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СБУ спалила понад тонну контрабандного героїну

Зазначається, що у 2021 році Служба безпеки провела тривалу багатоходову спецоперацію та задокументувала протиправну діяльність транснаціонального організованого злочинного угруповання.

Там додали, що тоді оперативники спецслужби затримали у Львові 4 фігурантів. Зокрема, було затримано одного з організаторів наркотрафіку та ще 3 іноземців, які фасували наркотики в орендованих складських приміщеннях.

В результаті слідчих дій правоохоронці виявили у наркоділків 1035 кілограм героїну підготовленого для транспортування,

– ідеться в повідомленні СБУ.

За даними Служби безпеки, відомо, що "вантаж" прямував з Пакистану, транзитом через Україну до Євросоюзу. Так, наркотики було приховано в контейнері серед продуктів харчування.

Відомо, що за матеріалами СБУ усіх затриманих фігурантів засуджено за контрабанду наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Вони уже відбувають тюремні строки.

Завдяки СБУ в Україні знищили понад 1 тонну контрабандного героїну / Фото СБУ

Як СБУ спалила понад тонну контрабандного героїну: дивіться відео