В Офисе генпрокурора отмечают – эти данные еще не окончательны. Ведь пока сложно установить цельную картину на временно оккупированных и освобожденных территориях, где разбирают завалы.

Важно Зеленский обещает ответственность российским подонкам за обстрел Одессы и других городов

В каких областях пострадали дети

Больше детей пострадало на Донетчине – аж 122 ребенка. Далее следуют следующие области:

  • Киевская – 114.
  • Харьковская – 91.
  • Черниговская – 66.
  • Херсонская – 44.
  • Николаевская – 43.
  • Луганская – 37.
  • Запорожская – 27.
  • Сумская – 17.
  • Киев – 16.
  • Житомирская – 15.

23 апреля российская ракета попала в жилой дом в Одессе. Погибли 8 человек, среди которых мама и трехмесячный младенец.

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