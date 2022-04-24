В Офісі генпрокурора наголошують – ці дані ще неостаточні. Адже поки важко встановити цілісну картину на тимчасово окупованих та звільнених територіях, де розбирають завали.

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В яких областях постраждали діти

Найбільше дітей постраждало на Донеччині – аж 122 дитини. Далі йдуть такі області:

Київська – 114.

Харківська – 91.

Чернігівська – 66.

Херсонська – 44.

Миколаївська – 43.

Луганська – 37.

Запорізька – 27.

Сумська – 17.

Київ – 16.

Житомирська – 15.

Додамо, 23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок в Одесі. Загинуло 8 людей, серед яких мама та тримісячне немовля.

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