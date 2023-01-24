Из-за потерь и дезертирства: в Украине воюет только пятая часть зэков-вагнеровцев, – ISW

Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин посылает своих завербованных зеков в Украину исполнять роль пушечного мяса. Итак, из всей его армии на передовой сейчас воюет только пятая часть.

Об этом сообщила глава российской правозащитной организации "Россия за решеткой" Ольга Романова. 23 января она заявила, что из 50 тысяч завербованных заключенных, только 10 тысяч воюют на передовой в Украине.

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Остальные вагнеровцы либо погибли, либо сбежали

Романова добавила, что причиной такого явления стали огромные потери ЧВК "Вагнера" и высокий уровень дезертирства. По ее словам, вагнеровцы "со страшной силой" начали бежать еще осенью. Причем многие из них бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие.

Романова также предположила, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, "обещавший Путину выиграть войну", не ведет статистику о пропавших заключенных, а записывает всех в список погибших. Об этом свидетельствуют ситуации, когда ЧВК "Вагнера" возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

Американские аналитики не смогли подтвердить эти цифры, хотя отмечают, что они являются очень вероятными.

Поскольку модель, которую Пригожин использует в войне в Украине, посылая большое количество заключенных в наступление, приводит к большим боевым потерям, капитуляции и дезертирству.

"Небесная тысяча" Пригожина

Центр национального сопротивления рассказал историю одного из вагнеровцев, которому повезло попасть в украинский плен. Наемник Евгений Сизов, добровольно приехавший убивать украинцев, чтобы не сидеть в тюрьме, рассказал о потерях собратьев и своих ощущениях от "поездки" в Украину.

Сизов отметил, что до войны он сидел в тюрьме за воровство. К слову, в свои 26 лет это было уже второе заключение для оккупанта. Пригожин завербовал заключенного в августе 2022 года, а недавно подразделение захватчика было разбито.

Вагнеровец делится впечатлениями от войны в Украине: смотрите видео

Пригожин рассказывает своим подчиненным, что в Украине они сражаются с американцами и нацистами. Поэтому, как следствие, заключенные добровольно соглашаются убивать украинцев, однако на самом деле их используют как пушечное мясо.

По словам Сизова, из тысячи тех, кто первым приехал в Украину, боеспособными остались несколько десятков. Остальные либо погибли, либо в плену, либо потеряли конечности.

Наиболее циничным актом российской пропаганды является то, что вагнеровцы позволяют называть своих погибших собратьев "небесной тысячей".