Вышиванку создали по схемам Виктории Кривонос, а сшили в ателье ZETA atelier. Ее вышила мастерица Ольга Лелик.

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Залужный получил в подарок вышиванку, как у Степана Бандеры

Год назад проект "Вышивка в одежде выдающихся украинцев" воспроизвел вышиванку Степана Бандеры. Вместе с инициативой "Всемирный день вышиванки" провели не одну акцию "Вышиванка – духовная броня украинцев". Это помогло собрать средства и приобрести:

бронежилеты для воинов,

реанимобиль для "Госпитальеров",

необходимое снаряжение для ВСУ.

Однако война продолжается. Поэтому мастера создали вышиванку для защитника "Бандера Military Style".

Мы гордимся тем, что первая вышиванку из этой коллекции теперь принадлежит нашему Главному защитнику! Пусть она станет вышитой броней для нашего главнокомандующего, потому что именно он ведет наших воинов к Победе! Слава Украине!

– говорится в сообщении.

Залужному подарили вышиванку, как у Бандеры / Фото "Вышивка в одежде выдающихся украинцев"

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Залужный сказал, почему Россия напала на Украину

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в фильме "Год. За кадром. Генерал" рассказал, что Россия надеялась на другое течение войны.

По-видимому, они рассчитывали, что зайдут организованными колоннами, люди встретят хлебом-солью – и на этом украинская государственность закончится. Но когда украинцы начали сопротивление, начали защищаться, то по состоянию сегодня они едут сюда из Российской Федерации, чтобы сознательно убивать украинцев.

– заявил генерал.

По его словам, сущность этой войны заключается в том, что если сейчас украинцы не уничтожат этого врага, то сами будут уничтожены. Ведь россияне пришли сознательно убивать, даже несмотря на свои многочисленные потери. Оккупантов не останавливает даже память их родственников о Второй мировой.