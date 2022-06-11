В Украине возобновляет работу завод по производству автомобилей

Чешский производитель автомобилей и двигателей Škoda возобновляет работу в Украине. Объемы производства будут зависеть от военной ситуации в Украине.

10 июня возобновил работу завод Eurocar в селе Соломоново Закарпатской области. Об этом компания сообщает на своей официальной странице в фейсбуке.

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Известный производитель авто снова работает в Украине.

ŠKODA AUTO оказывает ощутимую поддержку на экономическом фронте и возобновляет поставки автомобилей ŠKODA в Украину в формате SKD,

– говорится в сообщении.

SKD (Semi Knocked Down) означает, что силовой агрегат (двигатель, коробка передач, передняя ось), задняя ось, колеса, выхлоп, а также карданный вал для моделей 4x4 демонтированы из готовых автомобилей. Основные детали вместе с кузовом отправляют на повторное изготовление на заводе в Украине.

Первую партию автомобили Škoda уже отгрузили. Она насчитывает 80 моделей кроссоверов KODIAQ и KAROQ.

Производитель авто отмечает, что увеличение объемов производства будет напрямую зависеть от развития войны в Украине. Ведь свободные помещения завода и дальше будут служить центром проживания временно перемещенных лиц.

Иностранные компании в дальнейшем прекращают работу в России

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Косметический гигант Wella прекратил поставки в Россию. Компания работала в стране 28 лет. Салоны красоты России активно пользовались продукцией от немецкого производителя: на окрасочные средства Wella приходилось до 40% рынка. Согласно сообщению Wella Company, компания больше не производит и не продает в России продукцию под своими брендами.

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