10 червня відновив роботу завод Eurocar у селі Соломоново Закарпатської області. Про це компанія повідомляє на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

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Відомий виробник авто знову працює в Україні

ŠKODA AUTO надає відчутну підтримку на економічному фронті й відновлює поставки автомобілів ŠKODA в Україну у форматі SKD,

– мовиться в повідомленні.

Довідка. SKD (Semi Knocked Down) означає, що силовий агрегат (двигун, коробка передач, передня вісь), задня вісь, колеса, вихлоп, а також карданний вал для моделей 4x4 демонтовані з готових автомобілів. Основні деталі разом з кузовом відправляють на повторне виготовлення на завод в Україні.

Першу партію авто Škoda вже відвантажили. Вона налічує 80 моделей кросоверів KODIAQ і KAROQ.

Виробник авто наголошує, що збільшення обсягів виробництва буде напряму залежати від розвитку війни в Україні. Адже вільні приміщення заводу й надалі слугуватимуть центром проживання тимчасово переміщених осіб.

Іноземні компанії надалі припиняють роботу в Росії

Відомий готельний бренд Marriott родом зі Сполучених Штатів Америки зважився заморозити всі бізнес-процеси у Росії. Хоч сталося це аж через 100 днів повномасштабного вторгнення.

Косметичний гігант Wella припинив постачання до Росії. Компанія працювала в країні 28 років. Салони краси Росії активно користувалися продукцією від німецького виробника: на засоби для фарбування волосся Wella припадало до 40% ринку. Згідно із повідомленням Wella Company, компанія більше не виробляє і не продає в Росії продукцію під своїми брендами.

Виробник одягу Marks & Spencer заявив про закриття своїх магазинів у Росії. Компанія припинила поставки в магазини в березні, але тепер заявила, що "повністю вийде з російської франшизи", оскільки це "бізнес, орієнтований на цінності".

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