В Украине впервые с 24 февраля стал доступен Единый реестр судебных решений

После полномасштабного вторжения России в Украину Единый реестр судебных решений был закрыт. Доступ к нему был только у ограниченного круга лиц.

После 24 февраля доступ к Единому реестру судебных решений был только у судей, прокуроров и следователей. Теперь доступ к нему открыт.

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Работа реестра

Кроме Единого реестра судебных решений стал доступным сервис "Состояние рассмотрения дел". Ранее доступ к этим сервисам был ограничен для того, чтобы предотвратить угрозу жизни судей и участников судебного процесса. Также целью ограничений являлась информационная безопасность.

Теперь сообщается, что доступ к Реестру будет осуществляться в тестовом режиме. Если возникнет киберугроза или другая опасность, его работу снова могут ограничивать.

Судебные решения, внесенные в Реестр, открыты круглосуточно, доступ к ним бесплатный. Сервис "Состояние рассмотрения дел" содержит информацию о стадиях рассмотрения судебных дел.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты начали снова сильно обстреливать Харьков . Эти удары по городу будут продолжаться долго, поэтому следует вывезти из Харькова всех пожилых людей и детей. Также призывают эвакуироваться всех местных жителей, у кого есть такая возможность.

Как сообщила Ирина Верещук, сейчас в российском плену находятся более 1500 мирных украинцев. Также известно, что враг держит в плену 75 защитников острова Змеиный и более 2500 героев, защищавших "Азовсталь".

Великобритания нанесла россиянам просто сокрушительный дипломатический удар . С 24 февраля российский посол и дипломаты страны-агрессора были нежелательны в здании парламента, но такое правило действовало неофициально. Теперь российские кафиры так опостылели британцам, что те запретили российскому послу и дипломатам заходить в здание парламента на официальном уровне.

Россияне пытались разогнать фейк о том, что украинцев призывного возраста будут возвращать из Польши в Украину. На самом же деле это абсолютная ложь – никто так поступать не собирается. Тем более что за границей преимущественно наши женщины с детьми.

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