В Украине выбрали главное слово 2022 года

В Украине выбрали главное слово в 2022 году. Оно напрямую связано с войной в Украине, которую начала Россия.

Авторы идеи отметили, что достаточно иронично, что слово оказалось удельно русской фразой. Это в год, когда Украина окончательно подтвердила свою независимость.

Заметьте Поляки выбрали важнейшие слова 2022 года: большинство из них связано с Украиной

Каково слово 2022 года

Словом 2022 года по версии словаря "Мыслово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Этот ответ украинского защитника острова Змеиный российскому оккупанту стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии,

– сообщили на сайте словаря.

Там также отметили, что это выражение является римейком украинской национальной идеи, которую сформулировал Лесь Подервянский в 2014 году – "от**итесь от нас".

24 февраля 2022 года пограничники на острове Змеиный послали российских оккупантов . Запись этого разговора стала легендарной – украинцам угрожали, однако они сказали оккупантам, куда им следует идти. После этого изречение "русский военный корабль, иди на х*й" много раз звучало из уст чуть ли не каждого украинца.

Переговоры героев со Змеиного и оккупантов: слушайте историческую запись

Кроме того, следует отметить, что слово 2022 года звучит на российской в год, когда украинский язык уверенно развивается и вытесняет российский во всех сферах жизни.

"За декоммунизацией пришло время деколонизации и дерусификации украинского культурного пространства. Украинизация в самом широком смысле стала глобальным трендом", – говорится в сообщении.

Авторы идеи объяснили, что все претенденты на слово 2022 были связаны с войной. В частности, на звание претендовали слова и высказывания:

добрый вечер, мы из Украины! – еще один культовый мем-приветствие русско-украинской войны;

– еще один культовый мем-приветствие русско-украинской войны; катастрофа – война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей;

– война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей; беженцы/переселенцы – миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома;

– миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома; ВСУ – как символ веры украинцев в победу;

– как символ веры украинцев в победу; волонтер, доброволец – как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага;

– как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага; геноцид, террор – эта война носит геноцидный характер, и Россия применяет террористические методы;

– эта война носит геноцидный характер, и Россия применяет террористические методы; помощь – межгосударственная и межчеловеческая помощь имели чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.

Словарь вспомнил, что слово 2021 года – "вакцина", 2020 – "коронавирус", 2019 – "диджитализация", 2018 – "томос", 2017 – "безвиз", 2016 – "коррупция", 2015 – "блокада", 2014 "киборги", 2013 – "Евромайдан".

Какими были слова года в 2022-м