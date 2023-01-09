В Украине выбрали главное слово 2022 года
Источник:"Мыслово"
В Украине выбрали главное слово в 2022 году. Оно напрямую связано с войной в Украине, которую начала Россия.
Авторы идеи отметили, что достаточно иронично, что слово оказалось удельно русской фразой. Это в год, когда Украина окончательно подтвердила свою независимость.
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Каково слово 2022 года
Словом 2022 года по версии словаря "Мыслово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Этот ответ украинского защитника острова Змеиный российскому оккупанту стал лейтмотивом сопротивления Украины российской вооруженной агрессии,
– сообщили на сайте словаря.
Там также отметили, что это выражение является римейком украинской национальной идеи, которую сформулировал Лесь Подервянский в 2014 году – "от**итесь от нас".Обратите внимание! 24 февраля 2022 года пограничники на острове Змеиный послали российских оккупантов. Запись этого разговора стала легендарной – украинцам угрожали, однако они сказали оккупантам, куда им следует идти. После этого изречение "русский военный корабль, иди на х*й" много раз звучало из уст чуть ли не каждого украинца.
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Кроме того, следует отметить, что слово 2022 года звучит на российской в год, когда украинский язык уверенно развивается и вытесняет российский во всех сферах жизни.
"За декоммунизацией пришло время деколонизации и дерусификации украинского культурного пространства. Украинизация в самом широком смысле стала глобальным трендом", – говорится в сообщении.
Авторы идеи объяснили, что все претенденты на слово 2022 были связаны с войной. В частности, на звание претендовали слова и высказывания:
- добрый вечер, мы из Украины! – еще один культовый мем-приветствие русско-украинской войны;
- катастрофа – война является многомерной катастрофой: социальной, экономической, экологической, а также персональной катастрофой для миллионов людей;
- беженцы/переселенцы – миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома;
- ВСУ – как символ веры украинцев в победу;
- волонтер, доброволец – как и восемь лет назад тысячи людей по зову сердца объединились в борьбе против врага;
- геноцид, террор – эта война носит геноцидный характер, и Россия применяет террористические методы;
- помощь – межгосударственная и межчеловеческая помощь имели чрезвычайное значение для успеха украинского сопротивления.
Словарь вспомнил, что слово 2021 года – "вакцина", 2020 – "коронавирус", 2019 – "диджитализация", 2018 – "томос", 2017 – "безвиз", 2016 – "коррупция", 2015 – "блокада", 2014 "киборги", 2013 – "Евромайдан".
Какими были слова года в 2022-м
- В Польше также выбирали слова, наиболее характеризующие прошедший год. Победило слово "инфляция". Выбирали люди и слово "война", "беженец", "в Украине".
- Еще в ноябре американский словарь определил главное слово 2022 года. Им стало слово "газлайтинг" – означает определенный вид психологического манипулирования. Авторы считают, что это действие или практика грубого введения кого-то в заблуждение для своей выгоды. То есть слово приобрело более простое и широкое значение в эпоху "фейковых" новостей, троллей в твиттере и deepfake.
- Кроме того, Украина у всего мира на слуху. Ведь самые популярные иностранные слова 2022 связаны с нашим государством. Какие именно слова запечатлелись в памяти всего мира читайте за ссылкой.