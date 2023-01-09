Автори ідеї зазначили, що доволі іронічно, що слово виявилось питомо російською фразою. Це у рік, коли Україна остаточно ствердила свою незалежність.
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Яким є слово 2022 року
Словом 2022 року за версією словника "Мислово" стала фраза "русский военный корабль, иди на х*й". Ця відповідь українського захисника острова Зміїний російському окупанту стала лейтмотивом спротиву України російській збройній агресії, – повідомили на сайті словника.
Там також відзначили, що цей вираз є рімейком української національної ідеї, яку сформулював Лесь Подерв'янський у 2014 році, – "від’ї**ться від нас".
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Окрім того, варто зауважити, що слово 2022 року звучить російською в рік, коли українська мова впевнено розвивається та витісняє російську в усіх сферах життя.
"За декомунізацією прийшов час деколонізації та дерусифікації українського культурного простору. Українізація у найширшому смислі стала глобальним трендом", – мовиться в повідомленні.
Автори ідеї пояснили, що всі претенденти на слово 2022 року були пов'язані з війною. Зокрема, на звання претендували слова та вислови:
- доброго вечора, ми з України! – ще один культовий мем-вітання російсько-української війни;
- катастрофа – війна є багатовимірною катастрофою: соціальною, економічною, екологічною, а також персональною катастрофою для мільйонів людей;
- біженці/переселенці – мільйони людей були змушені покинути свої домівки;
- ЗСУ – як символ віри українців у перемогу;
- волонтер, доброволець – як і вісім років тому тисячі людей за покликом серця об’єдналися у боротьбі проти ворога;
- геноцид, терор – ця війна має геноцидний характер, і Росія застосовує терористичні методи;
- допомога – міждержавна та міжлюдська допомога мали надзвичайне значення для успіху українського спротиву.
Словник пригадав, що слово 2021 року – "вакцина", 2020 – "коронавірус", 2019 – "діджиталізація", 2018 – "томос", 2017 – "безвіз", 2016 – "корупція", 2015 – "блокада", 2014 – "кіборги", 2013 – "Євромайдан".
Якими були слова року у 2022-му
- У Польщі також обирали слова, які найбільше характеризують рік, що минув. Перемогло слово "інфляція". Вибирали люди й слово "війна", "біженець", "в Україні".
- Ще у листопаді американський словник визначив головне слово 2022 року. Ним стало слово "газлайтинг" – означає певний вид психологічного маніпулювання. Автори вважають, що це дія або практика грубого введення когось в оману для своєї вигоди. Тобто слово набуло простішого та ширшого значення в епоху "фейкових" новин, тролів у твітері та deepfake.
- Окрім того, Україна у всього світу на слуху. Адже найпопулярніші іноземні слова 2022 року пов'язані з нашою державою. Які саме слова закарбувались у пам'яті всього світу читайте за посиланням.