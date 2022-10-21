Заместитель командира батальона, капитан Владимир Климин, работающий с зенитно-ракетными комплексами С-300 в Киевской области, рассказал американским журналистам, что у Украины нет достаточного количества подразделений противовоздушной обороны. Поэтому нельзя прикрыть от ракет и дронов всю страну.
К теме "Надо выпустить 800 шаров": почему не стоит сбивать дроны-камикадзе стрелковым оружием
"Есть россияне, которые не дураки и умеют думать, поэтому они пытаются обойти наши системы ПВО, используя ландшафт или данные разведки о том, где мы есть. Нас тоже пытаются победить. Но если система видит цель и нацеливается на нее, она ее сбивает" , – объяснил Климин.
Нужно заменить старые системы
В Washington Post рассказали, что расположение противовоздушной обороны Украины постоянно меняется. Это нужно для лучшего их позиционирования для ракетных маршрутов, которыми могут воспользоваться россияне.
Отметили, что проблема Украины также состоит в том, что большинство систем ПВО являются советскими. То есть даже по лучшему сценарию им более 30 лет.
NASAMS и предоставленные Германией системы IRIS-T гораздо более совершенны для определения целей, интегрируя различные источники радиолокационных данных и затем поражая их. Нужно заменить наши старые системы, потому что они не смогут справиться с этими угрозами в ближайшее время. И у нас заканчиваются ракеты, – сказал Денис Смажный, начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины.
Обратите внимание – оккупанты ищут слабые места в украинской ПВО: смотрите видео
Системы ПВО для Украины: последние новости
- Руководитель ОП Андрей Ермак рассказал, что Израиль может предоставить Украине систему раннего предупреждения о ракетных атаках.
- Системы ПВО эффективно сработали 19 октября в Черниговской области и сбили 2 ракеты.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что в Украине в Украине преимущественно советские комплексы ПВО.
- Германия обещала Украине 4 системы IRIS-T. Пока защитники получили одну из них. IRIS-T уже работает на фронте.