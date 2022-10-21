Заступник командира батальйону, капітан Володимир Климін, який працює із зенітно-ракетними комплексами С-300 у Київській області, розповів американським журналістам, що Україна не має достатньо підрозділів протиповітряної оборони. Відтак наразі не можна прикрити від ракет та дронів всю країну.
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"Є росіяни, які не дурні й вміють думати, тому вони намагаються обійти наші системи ППО, використовуючи ландшафт або дані розвідки про те, де ми є. Нас теж намагаються перемогти. Але якщо система бачить ціль і націлюється на неї, вона її збиває", – пояснив Климін.
Потрібно замінити старі системи
У Washington Post розповіли, що розташування протиповітряної оборони України постійно змінюється. Це потрібно для кращого позиціонування їх для ракетних маршрутів, якими можуть скористатися росіяни.
Зазначили, що проблема України також полягає в тому, що більшість систем ППО є радянськими. Тобто навіть за найкращим сценарієм їм більш як 30 років.
NASAMS і надані Німеччиною системи IRIS-T набагато досконаліші для визначення цілей, інтегруючи різні джерела радіолокаційних даних і потім вражаючи їх. Потрібно замінити наші старі системи, тому що вони просто не зможуть впоратися з цими загрозами найближчим часом. І у нас закінчуються ракети, – сказав Денис Смажний, начальник підготовки зенітно-ракетних військ України.
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Системи ППО для України: останні новини
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