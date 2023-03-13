Недостоверное декларирование: в Украине закрыли дело против еще одного экснардепа

Высший антикоррупционный суд закрыл дело против нардепа Михаила Забродского, у которого были проблемы с декларированием. Кончились сроки давности.

Забродскому инкриминировали недостоверное декларирование. Однако его освободили от ответственности по ходатайству защитника.

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Ходатайство предусматривает, что лицо фактически отказывается от процедуры исследования доказательств, а закрытие уголовного производства по этим основаниям не указывает на его невиновность.

Что известно о деле

Производство поступило в суд 3 февраля 2023, но проступок был 6 марта 2021 года. Срок давности таких дел – 2 года.

Напомним, в 2021 году НАПК установило, что Забродский не указал в декларации за 2020 год арендованный дом в селе Гнедин возле Киева. Депутат не возражал, что использовал этот дом, но объяснял, что жил там временно.

Суд простил нардепу Гевку ложь в декларации

Ранее ВАКС освободил от уголовной ответственности нардепа Владимира Гевко. Нардеп от "Слуги народа" также обвинялся в недостоверном декларировании.

Отмечали, что суд принял такое решение в связи с действующим раскаянием и закрыл уголовное производство. Прокурор соглашался. что такое освобождение от ответственности возможно.

В решении не указывали фамилию нардепа, но СМИ выяснили, что говорится о Владимире Гевко.