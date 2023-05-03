Зеленский подписал указ о запрете в Украине фейерверков: когда он вступит в силу

Президент Владимир Зеленский подписал указ о запрещении в Украине фейерверков, петард и салютов. Решение вступит в силу через 6 месяцев – в ноябре.

Проект Закона №7438 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Документом вводится ряд ограничений на использование пиротехники в Украине, информирует 24 Канал.

К теме Совет запретил фейерверки и салюты в Украине, однако есть исключения

В частности, запрещено:

использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;

продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим шестнадцати лет.

Почему это важно

В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на защиту уязвимых слоев населения и животных на законодательном уровне.

Несмотря на военное положение и напряжение в обществе, некоторые граждане продолжают использовать пиротехнику даже в наиболее пострадавших от вооруженной агрессии России городах,

– аргументировали авторы документа.

Но добавили, что в СМИ время от времени появляется информация о запуске фейерверков в Буче Киевской области, в котором из-за оккупации и массовых обстрелов погибло большое количество людей.

К слову, парламент проголосовал за закон №7438 11 апреля.