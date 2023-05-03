Зеленский подписал указ о запрете в Украине фейерверков: когда он вступит в силу
Президент Владимир Зеленский подписал указ о запрещении в Украине фейерверков, петард и салютов. Решение вступит в силу через 6 месяцев – в ноябре.
Проект Закона №7438 опубликован на сайте Верховной Рады Украины. Документом вводится ряд ограничений на использование пиротехники в Украине, информирует 24 Канал.
К теме Совет запретил фейерверки и салюты в Украине, однако есть исключения
В частности, запрещено:
- использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков классов F2, F3, F4;
- продажа и/или передача любым способом фейерверков класса F1, лицам, не достигшим шестнадцати лет.
Почему это важно
В пояснительной записке к законопроекту указано, что он направлен на защиту уязвимых слоев населения и животных на законодательном уровне.
Несмотря на военное положение и напряжение в обществе, некоторые граждане продолжают использовать пиротехнику даже в наиболее пострадавших от вооруженной агрессии России городах,
– аргументировали авторы документа.
Но добавили, что в СМИ время от времени появляется информация о запуске фейерверков в Буче Киевской области, в котором из-за оккупации и массовых обстрелов погибло большое количество людей.
К слову, парламент проголосовал за закон №7438 11 апреля.