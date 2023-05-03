Проєкт Закону №7438 опубліковано на сайті Верховної Ради України. Документом вводиться низка обмежень на використання піротехніки в Україні, інформує 24 Канал.

До теми Рада заборонила феєрверки й салюти в Україні, проте є винятки

Зокрема, забороно:

використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класів F2, F3, F4;

продаж та/або передача будь-яким способом феєрверків класу F1, особам, які не досягли шістнадцяти років.

Чому це важливо

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, він спрямований на захист вразливих верств населення та тварин на законодавчому рівні.

Попри воєнний стан та напругу в суспільстві, деякі громадяни продовжують використовувати піротехніку навіть у найбільш постраждалих від збройної агресії Росії містах,

– аргументували автори документа.

Та додали, що у ЗМІ час від часу з'являється інформація щодо запуску феєрверків у Бучі Київської області, в якому через окупацію та масові обстріли загинула велика кількість людей.

До слова, парламент проголосував за закон №7438 11 квітня.