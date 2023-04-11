Законопроєкт №7438 направлений на посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів. За це проголосували 290 народних депутатів.
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Рада прийняла законопроєкт
Згідно з законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів", який прийняла Рада, в Україні заборонять використання, продаж і передачу феєрверків, салютів та петард.
Безпечне використання та контрольований обіг піротехнічних виробів на території України є важливою запорукою підтримання громадського порядку в суспільстві, захисту життя та здоров'я людей. Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням актів збройної агресії РФ,
– сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.
Кому та яку піротехніку дозволили використовувати
У законопроєкті є декілька винятків, які дозволяють використання салютів і феєрверків. Зокрема, під заборону не потрапили піротехнічні вироби, що мають дуже низький рівень небезпеки й незначний рівень шуму, який не перевищує 60 децибелів.
Окрім того, заборона щодо використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.
Українці запускають салюти під час війни
- Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні заборонили використовувати піротехнічні вироби. Проте деякі українці цілеспрямовано порушують цей закон. Так, у лютому чоловік влаштував салют на Харківщині. Як зізнався порушник пізніше – запустив феєрверк, аби вразити дівчину.
- У Києві на Борщагівці наприкінці березня чоловік влаштував салют на день народження свого друга. Порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
- В Одесі запустили салют під час повітряної тривоги. "Шоу" зловмисники влаштували через 13 хвилин, після того, як оголосили тривогу.