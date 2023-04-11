Законопроєкт №7438 направлений на посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів. За це проголосували 290 народних депутатів.

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Рада прийняла законопроєкт

Згідно з законопроєктом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів", який прийняла Рада, в Україні заборонять використання, продаж і передачу феєрверків, салютів та петард.

Безпечне використання та контрольований обіг піротехнічних виробів на території України є важливою запорукою підтримання громадського порядку в суспільстві, захисту життя та здоров'я людей. Особливу актуальність встановлення контролю та обмеження використання піротехнічних виробів набуває у зв'язку зі здійсненням актів збройної агресії РФ,

– сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Кому та яку піротехніку дозволили використовувати

У законопроєкті є декілька винятків, які дозволяють використання салютів і феєрверків. Зокрема, під заборону не потрапили піротехнічні вироби, що мають дуже низький рівень небезпеки й незначний рівень шуму, який не перевищує 60 децибелів.

Окрім того, заборона щодо використання піротехніки не поширюється на Збройні Сили України, Національну поліцію та аварійно-рятувальні служби.

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