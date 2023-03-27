Чоловік запустив салют у дворі багатоповерхівки. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.
До теми В Одесі під час повітряної тривоги запустили салют: у мережі показали обурливе відео
У Києві на Борщагівці чоловік запустив салют
Нещодавно стало відомо, що у Святошинському районі столиці чоловік запустив салют. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах.
Як виявилось, салют запустили у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. Правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.
Згодом поліцейські затримали порушника. Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області.
Затриманий чоловік / фото поліції
Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків / фото поліції
Як пояснив порушник, він приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверка, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення,
– розповіли у поліції Києва.
Салют на Борщагівці / фото поліції
Що загрожує чоловіку
Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Затриманому повідомили про підозру і тепер йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.
Інші подібні випадки
- Раніше у мережу виклали відео, на якому можна побачити, як у столиці запустили салют. Порушники вирішили, що на Осокорках просто не можуть прожити без піротехніки напередодні Нового року.
- Також невідомий чоловік запустив феєрверк у центрі Одеси. Порушника не зупинили ні закон, ні повітряна тривога, що лунала в той час у місті.