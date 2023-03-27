Чоловік запустив салют у дворі багатоповерхівки. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

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У Києві на Борщагівці чоловік запустив салют

Нещодавно стало відомо, що у Святошинському районі столиці чоловік запустив салют. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах.

Як виявилось, салют запустили у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. Правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

Згодом поліцейські затримали порушника. Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області.



Затриманий чоловік / фото поліції



Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків / фото поліції

Як пояснив порушник, він приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверка, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення,

– розповіли у поліції Києва.



Салют на Борщагівці / фото поліції

Що загрожує чоловіку

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Затриманому повідомили про підозру і тепер йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Важливо! Поліція Києва вкотре наголошує: використання піротехніки заборонено ще з літа 2022 року. Першочергово ці зміни вирішили ввести через те, що багато українців тікали від вибухів, чули їх та були налякані. Під час воєнного стану запуск салютів може каратися штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років.

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