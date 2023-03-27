Чоловік запустив салют у дворі багатоповерхівки. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі.

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У Києві на Борщагівці чоловік запустив салют

Нещодавно стало відомо, що у Святошинському районі столиці чоловік запустив салют. Відео із феєрверками опублікували у багатьох телеграм-каналах.

Як виявилось, салют запустили у дворі будинку на вулиці Олександра Махова. Правоохоронці вилучили використану піротехніку на 36 пострілів.

Згодом поліцейські затримали порушника. Ним виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний уродженець Київської області.


Затриманий чоловік / фото поліції


Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків / фото поліції

Як пояснив порушник, він приїхав до друга на день народження та таким способом вирішив його привітати. Під час обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки упаковки від феєрверка, запальнички та одяг, у якому фігурант був одягнений під час вчинення правопорушення,
– розповіли у поліції Києва.


Салют на Борщагівці / фото поліції

Що загрожує чоловіку

Наразі розпочато кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Затриманому повідомили про підозру і тепер йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

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