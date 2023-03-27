Мужчина запустил салют во дворе многоэтажки. Теперь злоумышленнику грозит лишение свободы.

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В Киеве на Борщаговке мужчина запустил салют

Недавно стало известно, что в Святошинском районе столицы мужчина запустил салют. Видео с фейерверками было опубликовано во многих телеграм-каналах.

Как оказалось, салют был запущен во дворе дома на улице Александра Махова. Правоохранители изъяли использованную пиротехнику на 36 выстрелов.

Позже полицейские задержали нарушителя. Им оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков 28-летний уроженец Киевской области.



Задержанный мужчина / фото полиции



Нарушителем оказался ранее судимый за незаконное хранение наркотиков / фото полиции

Как объяснил нарушитель, он приехал к другу на день рождения и таким способом решил его поздравить. Во время обыска в квартире следователи изъяли остатки упаковки от фейерверка, зажигалки и одежду, в которой фигурант был одет во время совершения правонарушения,

– рассказали в полиции Киева.



Салют на Борщаговке / фото полиции

Что грозит мужчине

В настоящее время начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Задержанному сообщили о подозрении и теперь ему грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Важно! Полиция Киева в очередной раз отмечает: использование пиротехники запрещено еще с лета 2022 года. В первую очередь эти изменения решили ввести из-за того, что многие украинцы убегали от взрывов, слышали их и были напуганы. Во время военного положения запуск салютов может наказываться штрафом от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, или арестом сроком до 6 месяцев, или ограничением свободы сроком до 5 лет.

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