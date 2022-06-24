В Украине запретили партию, которая ранее называлась "Партией политики Путина"
Восьмой апелляционный админсуд во Львове запретил пророссийскую партию "Русь единая", которая в свое время называлась "Партией политики Путина".
Суд запретил партию "Русь единая"
В пресс-службе органа отметили, что 24 июня коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда завершила рассмотрение административного дела о запрете партии "Русь единая". И приняла решение запретить политическую организацию.
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Как и в предыдущих решениях, средства и другие активы партии, ее областных, городских, районных организаций, первичных организаций и других структурных образований передали в собственность государства.
Что известно о партии "Русь единая"
Партия зарегистрирована Министерством юстиции в июне 2003 года под названием Славянский народно-патриотический союз и была внесена в Реестр политических партий под номером 93. Одним из ее учредителей был экс-нардеп Алексей Ременюк. В 2004 году партия поддержала на президентских выборах президента-беглеца Виктора Януковича.
8 ноября 2005 года политическое объединение сменило название на "Партия политики ПУТИНА". В программе партии указана цель: содействие созданию общего экономического пространства суверенных славянских государств.
В 2006 году баллотировалась "Партия политики ПУТИНА" в Верховную Раду и набрала более 31 тысячи (0,12 процента) голосов поддержки. Наибольшую поддержку получила партия в Севастополе, где получила 0,38 процента голосов избирателей. После этого название сменили на "Русь единственная". По данным Youcontrol, на 21 июня 2022 года в Украине действовали 17 ячеек "Партии политики Путина".
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Какие еще партии запретили после начала войны
Всего в Украине запретили уже 13 политических сил, которые Министерство юстиции считает пророссийскими. Кроме партии "Русь единая", суд запретил деятельность таких партий:
- "Оппозиционный блок",
- "Социалисты",
- "Справедливости и развития",
- "Наши",
- "Государство",
- "Блок Владимира Сальдо". Помимо ПСПУ,
- ОПЗЖ,
- "Партии Шария",
- "Социалистическая партия Украины",
- "Левой оппозиции",
- "Союз левых сил",
- "Прогрессивная социалистическая партия Украины".
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