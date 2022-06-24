Суд заборонив партію "Русь єдина"

У пресслужбі органу зазначили, що 24 червня колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду завершила розгляд адміністративної справи про заборону партії "Русь єдина". Та прийняла рішення заборонити політичну організацію.

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Як і в попередніх рішеннях, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передали у власність держави.

Що відомо про партію "Русь єдина"

Партія зареєстрована Міністерством юстиції у червні 2003 року під назвою Слов'янський народно-патріотичний союз та внесли її до Реєстру політичних партій під номером 93. Одним з її засновників був екснардеп Олексій Ременюк. У 2004 році партія підтримала на президентських виборах президента-втікача Віктора Януковича.

8 листопада 2005 року політичне об'єднання змінила назву на "Партія політики ПУТІНА". В програмі партії вказана мета: сприяння створенню спільного економічного простору суверенних слов'янських держав.

У 2006 році балотувалася "Партія політики ПУТІНА" у Верховну Раду і набрала понад 31 тисячу (0,12 відсотка) голосів підтримки. Найбільшу підтримку партія отримала у Севастополі, де отримала 0,38 відсотка голосів виборців. Після цього назву змінили на "Русь єдина". За даними Youcontrol, станом на 21 червня 2022 року в Україні діяли 17 осередків "Партії політики Путіна".

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Які ще партії заборонили після початку війни

Загалом в Україні заборонили вже 13 політичних сил, які Міністерство юстиції вважає проросійськими. Крім партії "Русь єдина", суд заборонив діяльність таких партій:

"Опозиційний блок",

"Соціалісти",

"Справедливості та розвитку",

"Наші",

"Держава",

"Блок Володимира Сальдо".Окрім ПСПУ,

ОПЗЖ,

"Партії Шарія",

"Соціалістичної партії України",

"Лівої опозиції",

"Союз лівих сил",

"Прогресивна соціалістична партія України".

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