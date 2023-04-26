Стимулировать развитие военных инноваций: в Украине появился кластер BRAVE1

В Украине была создана платформа по развитию оборонных технологий BRAVE1. Ее цель – поставка на вооружение и передача для фронта передовых украинских технологических решений для превосходства врага и победы.

Комплексная поддержка украинских разработчиков в области инновационных оборонных технологий должна превратить Украину в мирового лидера defense tech.

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Как известно, над инициативой работали:

Министерство цифровой трансформации,

Министерство обороны,

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины,

Совет национальной безопасности и обороны,

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности,

Министерство экономики.

Представители этих государственных институтов подписали меморандум о взаимодействии и поддержке.



Подпись меморандума / Фото Министерства цифровой трансформации

Война мобилизовала украинцев в области оборонных технологий

Полномасштабное вторжение России активизировало сотни украинских компаний в области defense tech. Сейчас они разрабатывают современные решения для ведения "умной войны". Украина поразила мир изобретательностью, скорыми нетривиальными решениями и эффективным применением прорывных технологий.

Именно для ускорения внедрения таких разработок создается BRAVE1 как единственное окно сотрудничества defense tech компаний, государства и военных, а также инвесторов, волонтерских фондов, медиа и всех, кто помогает приближать победу через технологии.

В Украине создали платформу BRAVE1 / Фото Министерства цифровой трансформации

Как присоединились к BRAVE1

Во время события Михаил Федоров презентовал портал BRAVE1, благодаря которому можно предоставить собственный проект и получить доступ к военной экспертизе, грантам и другим возможностям, которые предоставляет кластер.

Украина должна стать быстро развивающейся, обучающейся и активно использующей технологии. Особенно в военной сфере. Создание BRAVE1 – один из важных шагов в этом направлении. Наша цель – построить систему с быстрым запуском defense tech проектов,

– сказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-майор Владимир Коваль призвал производителей, ученых и военных к плодотворному сотрудничеству над разработкой и внедрением новых технологий, которые помогут ВСУ эффективно выполнять боевые задачи.

Презентация платформы BRAVE1: смотрите видео

Фокус деятельности BRAVE1 будет сосредоточен на 5 направлениях:

Invest: Предоставлять гранты разработчикам, которые определены приоритетными для нужд сил безопасности и обороны

Invent: Помогать силам безопасности и обороны находить эффективные технологические решения в среде украинских разработчиков

Platform: Создать платформу, объединяющую всех стейкхолдеров отрасли

Showcase: Обеспечение взаимодействия с силами обороны через демонстрацию им разработок и получение обратной связи по их использованию

Boost: Оказать всестороннюю поддержку проектам, определенным приоритетными для сил безопасности и обороны

Всестороннее взаимодействие государственных и частных стейкхолдеров в рамках BRAVE1 и поддержка отрасли не только поможет армии уже сегодня, но станет потенциалом для масштабирования украинских defense tech решений в мире.