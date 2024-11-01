О похолодании сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Укргидрометцентра. Ранее мы уже подробно писали о погоде 3 и 4 ноября.

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Как изменится погода в ближайшее время

Похолодание касается преимущественно ночных температур. Например, если 2 ноября в Киеве ночью будет +8...+10, то уже 3 ноября должно быть 0...+2, а это меньше почти на 10 градусов.

Ту же картину прогнозируют во Львове, Харькове, Днепре, Одессе – словом, по всей стране. Впрочем, если ночью станет ощутимо холоднее, то и утром будет достаточно пасмурно и неприятно.

Важно сказать, что в субботу в южных и восточных областях теплее всего – +17...+19 градусов. А вот с 3 ноября – разве что +10, ночью около +4.

На Западе Украины 3 ноября ожидаем небольшой минус ночью – до двух градусов мороза. Днем температура до +8 позволит греться на солнышке, хоть будет и переменная облачность.

Прогноз погоды на 3 ноября / Скриншот 24 Канала

Дождь с мокрым снегом начнется 4 ноября с восточных областей. В четверг, 5 ноября, снова выглянет солнышко, но ночью по всей Украине мороз до -1 градуса, днем воздух прогреется +6.

Прогноз погоды на 4 ноября / Скриншот 24 Канала

Берегите себя и одевайтесь теплее!