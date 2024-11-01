Про похолодання повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Укргідрометцентру. Раніше ми вже докладно писали про погоду 3 і 4 листопада.

Дивіться також В Україні запускають пілотний проєкт 5G

Як зміниться погода найближчим часом

Похолодання стосується переважно нічних температур. Наприклад, якщо 2 листопада в Києві вночі буде +8...+10, то вже 3 листопада має бути 0...+2, а це менше майже на 10 градусів.

Ту саму картину прогнозують у Львові, Харкові, Дніпрі, Одесі – словом, по всій країні. Утім, якщо вночі стане відчутно холодніше, то і зранку буде досить похмуро та неприємно.

Важливо сказати, що в суботу в південних і східних областях найтепліше – +17...+19 градусів. А ось з 3 листопада – хіба що +10, уночі близько +4.

На Заході України 3 листопада очікуємо невеличкий мінус уночі – до двох градусів морозу. Вдень температура до +8 дозволить грітися на сонечку, хоч буде і мінлива хмарність.

Прогноз погоди на 3 листопада / Скриншот 24 Каналу

Дощ із мокрим снігом почнеться 4 листопада зі східних областей. У четвер, 5 листопада, знову визирне сонечко, та вночі по всій Україні мороз до -1 градуса, вдень повітря прогріється +6.

Прогноз погоди на 4 листопада / Скриншот 24 Каналу

Бережіть себе та вдягайтеся тепліше!