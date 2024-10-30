В Укргідрометцентрі виклали інформацію про прогноз на 3 і 4 листопада. На карті України можна бачити, що холод рухатиметься зі Сходу на Захід, будуть морози та сніг.

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Коли прийде різке похолодання в Україну

Відповідно до карти на 3 листопада, можна сказати, що денна температура не перевищить +10 градусів. Але так тепло буде хіба що на Півдні – в Криму, на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Закарпатті. В Чернігові, Сумах, Харкові, Луганську буде +3...+5, у Центральній Україні та на Заході до +7. Середня температура по Україні 3 листопада становитиме +4...+6 градусів.

Уночі в багатьох областях буде +1...-1 градус. Це досить різка зміна температури, бо ще 1 листопада буде +5 уночі та +14 удень.

Щодо опадів, то сніжитиме на Сході, там буде невеликий дощ та мокрий сніг. В інших областях без істотних опадів, але дощові краплі на карті – в кожній області.

Прогноз Укргідрометцентру на 3 листопада / Скриншот 24 Каналу

4 листопада збережеться така ж погода, хіба що опадів побільшає. Усі східні регіоні накриють дощ та мокрий сніг, це стосується і Чернігова, Полтави, Дніпра. На Запоріжжі, Херсонщині, в Криму дощитиме. На решті території без істотних опадів.

Температура вдень становитиме приблизно +5...+7 градусів, уночі в більшості областей буде нуль або -1.

Прогноз Укргідрометцентру на 4 листопада / Скриншот 24 Каналу

Коли на вулиці мінус: поради

У водіїв є декілька днів, щоб підготуватися до холодів, якщо не зробили цього раніше. Які лампи встановити в авто на зиму – читайте тут.

Для всіх учасників дорожнього руху можна дати традиційну пораду бути уважними та обережними, адже на трасах гірше видно. Пішоходам варто носити світлоповертальні елементи на одязі та, звісно, витягати навушники і знімати капюшони на переходах.

Слід нагадати і щодо економного споживання електроенергії. Не вмикайте одразу всі прилади, які у вас є. Якщо створюєте затишок за допомогою свічок – пам'ятайте про пожежну безпеку!

Іще варто вдягатися по погоді, не соромитися носити головні убори, шарфи та рукавички – вони допоможуть комфортно пережити мороз. Зараз багато речей, які мають гарний вигляд, тож навіть якщо ви ненавидите шапки, можна підібрати собі стильну теплу кепку чи берет. Буде доречним у сумочці крем для рук та, певна річ, парасолька.

Про всяк випадок візьміть спрей для носа, таблетки від болю в горлі, паперові серветки. І запасні шкарпетки – на випадок, якщо вступите в калюжу. В ідеалі – зробити щеплення від грипу. Скоро можна буде провакцинуватися навіть в аптеці.