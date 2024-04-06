В Украину могут зайти серьезные игроки оборонного рынка, - гендиректор Украинской бронетехники

Украина имеет неплохие шансы привлечь инвестиции из США и других стран, эти процессы уже начались и активно продолжаются. Но одновременно и украинская сторона должна убрать определенные важные препятствия, чтобы улучшать ситуацию в украинском оборонпроме и побеждать в войне против России.

Об этом во время Экономического форума в Киеве в пятницу, 5 апреля, заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас.

В США вся "оборонка" построена на частных компаниях. А частный бизнес специфический, который будет работать с выгодой для получения какой-то прибыли – это и есть капитализм, который существует в США. Если американцы увидят перспективы в нашем рынке, а я заранее скажу, что они уже их видят, они сюда придут. Потому что, начиная с оборонного форума DFNC1, который проходил в Украине в сентябре, и после выставки MSPO в Польше, американские компании начали активно искать партнеров в Украине, анализировать рынок. Перед приходом такого серьезного бизнеса в Украину происходят be diligence определенных компаний, be diligence рынка – глубокий анализ/исследование ситуации через различные институты. Они уже это делают. А если они это делают, это означает неотвратимый процесс их захода,

– сказал он.

В то же время, как добавил Владислав Бельбас, сейчас в авангарде сотрудничества с украинской "оборонкой" стали компании из Германии, которые организуют уже "совместные предприятия в Украине, активно развивают это направление, и это показывает стабильную тенденцию, которая будет развиваться в будущем более активно".

"Но нам с нашей стороны нужно в частности работать над защитой информации. У нас сейчас вся информация об исполнителях оборонного заказа находится в открытом доступе. Например, локации этих предприятий, расположение мощностей и тому подобное. России не нужно даже привлекать шпионов или спутниковую разведку, поскольку это есть в открытом доступе в интернете. Погуглил, и ты имеешь всю информацию. На третьем году войны надо это убирать, и такое негативное влияние надо нивелировать. Поскольку мы сейчас ограничении в международной помощи, наша оборонная индустрия будет точкой выживания для нас. Если ее не будет и если российские войска начнут двигаться в наступление, то у нас нет запасов на ведение боя на 5 – 7 месяцев. Насколько мне известно, у нас очень краткосрочные запасы для ведения боевых действий", – рассказал топ-менеджер "Украинской бронетехники".

Вместе с тем, по его словам, Украине нужно также подумать над тем, чтобы либерализовать экспорт вооружения за границу. Ведь, если отечественный ВПК может производить какую-то продукцию, а за рубежом ее готовы покупать, то логично и необходимо было бы продавать украинское вооружение, заводя в страну валюту. Это будет улучшать экономическую ситуацию в Украине и стимулировать внутреннее производство. Также, как добавил Бельбас, при отсутствии экспортных ограничений, украинским компаниям ничто не мешает релокализировать производство за границу, в ту же Польшу.

"Долгосрочная война идет на истощение экономик. А если в ручном режиме не дают экспортировать любую продукцию, вы прикручиваете доход для государства... Очень важно в этом процессе не перерегулировать. Мы уже видим отток, а быстрее всего это делают производители беспилотников. Для них уехать из Украины – очень быстро. Но вы потом эти компании не затянете в Украину, условно говоря, танками. В Польше благоприятные налоги, упрощенная система ведения бизнеса, там легче, там меньше бюрократии. На 100% гарантирую, что все производители, которые уедут отсюда, они не вернутся. За это надо бороться. Это те средства, которые нам помогут воевать сейчас и, думаю, дадут возможность победить в войне", – резюмировал Владислав Бельбас.