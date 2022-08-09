На украинскую ТЭС прибыли первые 39 вагонов угля из Австралии

Первые 39 вагонов угля марки Г из Австралии уже прибыли на украинскую ТЭС. 9 августа его разгружают.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко посетил одно из генерирующих предприятий ПАО "Центрэнерго".

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Уголь накапливают по графику

Всего в Украину должно доставить 79 тысяч тонн угля. Его привезут в рамках гуманитарной помощи от австралийского правительства.

Галущенко поблагодарил правительство Австралии за поддержку и вклад в энергоснабжение Украины в этом отопительном сезоне. Министр признал, что он будет самым трудным за последние десятилетия, но заверил, что подготовка к осенне-зимнему периоду проходит по плану, накопление угля происходит в соответствии с графиком.

Кроме того, он отметил помощь польских партнеров в логистике австралийского угля, ведь украинские порты заблокированы из-за российской агрессии.

Разгрузка австралийского угля / Фото Минэнергетики:

Каким будет отопительный сезон

В Кабмине отметили, что готовы к отопительному сезону почти на 60%. Если речь идет о сетях – 57%, об объектах теплоснабжения – 58%.

Значительная часть инфраструктуры пострадала при обстреле. Однако 141 объект теплоснабжения и 2 ТЭЦ отремонтированы.

На создание резервного запаса оборудование было выделено 1,4 миллиарда гривен.

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