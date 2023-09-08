В Украину возвращается летняя жара: где температура будет достигать максимальных показателей

Бабье лето порадует украинцев теплой и солнечной погодой. А со следующей недели, 12 сентября, солнце пригреет до +28 градусов.

О том, что в Украину возвращается настоящая жара – свидетельствуют данные Укргидрометцентр. Более того, осадков ни в ближайшие дни, ни в начале следующей недели – не прогнозируется.

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С 12 сентября в Украину вернется жаркая погода

Существенное повышение температуры будет ощутимо уже в следующий вторник 12 сентября. На Западе, в Центре и на Юге Украины столбики термометров поднимутся до +28 градусов.

В столице страны также значительно потеплеет – ожидается до 26 градусов тепла.



В Украину возвращается жаркая погода / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

По информации Украинского гидрометцентра, ночью температура кое-где опустится до +8 градусов, но на Юге нашей страны ночи будут теплее – до +16 градусов.

В то же время вслед за повышением температуры следует ожидать осадков.

Синоптики прогнозируют, что дожди в Украине придут с атмосферным фронтом с 13 по 15 сентября.