В Укрэнерго объяснили, почему свет восстанавливают дольше
Источник:Укрэнерго
После атаки россиян на объекты критической инфраструктуры энергетики пытаются восстановить свет в Украине. Они объяснили, почему в этот раз процесс занимает больше времени.
Соответствующее объяснение в компании было обнародовано 24 ноября. В Укрэнерго объяснили, чем седьмая атака россиян отличается от предыдущих.
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Почему энергетики дольше восстанавливают свет
В Укрэнерго рассказали, что делают все возможное, чтобы восстановить свет на всей территории Украины. Однако ситуация сложная. В этот раз работа занимает больше времени, чем после предыдущих атак России. Ведь:
- целью атаки 24 ноября являлись преимущественно объекты генерации;
- это повлекло за собой системную аварию и массовые обесточивания потребителей в Украине и Молдове;
- причина заключается в том, что энергосистема Украины и Молдовы объединена и работает синхронно с европейской континентальной сетью.
Известно, что Укрэнерго делает все возможное, чтобы вернуть блоки электростанций в работу.
Также вместе с облэнерго применяет резервные схемы питания потребителей. Сначала – объекты критической инфраструктуры по всей стране: водоканалы, теплокоммунэнерго, системы водоотвода и т.д.
Более того, в Укрэнерго и облэнерго проводят аварийно-восстановительные работы.
Из-за специфики атаки, вызвавшей остановку атомных электростанций, восстановление питания в стране продолжается дольше, чем после предыдущих атак. Все электростанции в Украине постепенно возвращаются в работу: сначала гидро- и теплоэлектростанции, позже – атомная генерация,
– объяснили в Укрэнерго.
В компании добавили, что вечером 24 ноября прогнозируется уменьшение дефицита в системе. Однако:
- дефицит в энергосистеме все равно будет оставаться;
- чтобы обеспечить стабильную работу системы, Укрэнерго продолжает выключать свет.
Также людей еще раз призывали экономить электричество.
Кратко о седьмой атаке россиян
- В среду 23 ноября по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога. Впоследствии главы ОВА начали сообщать о работе ПВО и попаданиях в объекты критической инфраструктуры в областях.
- То есть Россия снова нанесла массированные удары по Украине. Как следствие во многих регионах Украины исчез свет. К сожалению, в Киевской области погибли 5 человек.
- Впоследствии Воздушные силы ВСУ рассказали, что Кремль выпустил по Украине ориентировочно 70 крылатых ракет и дронов. Из них сбили 51 ракету и 5 беспилотников.
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