Как сообщили в компании, этот день Украина должна прожить с очень экономным потреблением электроэнергии. Однако украинцы могут узнать, отключат ли свет именно на их улицах.

Накануне Завтра по всей Украине с утра до вечера будут выключать свет, – Офис Президента

Почему будут выключать электроэнергию

Как отметили в Укрэнерго, предпосылкой такого решения стало и то, что из-за уменьшения светового дня и похолодания украинцы начали потреблять больше электроэнергии.

Но сейчас нам нужно очень сознательно и бережно подойти к потреблению электроэнергии, чтобы пройти следующую зиму как можно лучше.

– отметили в компании.

Также ранее сообщалось, что уменьшение нагрузки на электросистемы необходимо для того, чтобы ее работники могли отремонтировать повреждения, нанесенные Россией.

Обратите внимание! На 19 октября страна-террористка повредила почти 40% электростанций Украины.

Как узнать, выключат ли у вас свет

Согласно предупреждению, 20 октября с 7:00 до 22:00 во всех городах Украины могут выключать электроэнергию. Однако ее потребителям не нужно думать, где и когда это случится, ведь отключение света на той или иной улице определяет оператор распределительных сетей (облэнерго).

А, как известно, операторы распределительных сетей сообщают потребителям о возможных отключениях через свои сайты. Их перечень и ссылки на них можно посмотреть на сайте Министерства энергетики Украины .

Также сообщение об выключении света вы можете найти:

в новостных лентах,

в специально отведенном для этих сообщений разделе облэнерго,

в "личных кабинетах" потребителя или через чат-боты облэнерго в разных мессенджерах.

Отключение света в Украине: последние новости

Стало известно, что из-за отключения света 20 октября как минимум в трех областях не будет работать коммунальный электрический транспорт. Речь идет о Николаевской, Полтавской и Сумской областях Украины.

После 10 октября украинцы не раз призывали экономить электроэнергию и ограничить пользование ею в часы пик. Также потребителям рассказали, что может сделать каждый, чтобы сэкономить электричество .

Также украинцам дали советы, как действовать , если Россия "выключит" свет надолго.

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