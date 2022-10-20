Як повідомили у компанії, цей день Україна повинна прожити із дуже економним споживанням електроенергії. Однак українці мають змогу дізнатися чи відключать світло саме на їхніх вулицях.

Напередодні Завтра по всій Україні з ранку до вечора вимикатимуть світло, – Офіс Президента

Чому вимикатимуть електроенергію

Як зазначили в Укренерго, передумовою такого рішення стало й те, що через зменшення світлового дня та похолодання українці почали споживати значно більше електроенергії.

Але зараз нам треба дуже свідомо та ощадливо підійти до споживання електроенергії, щоб пройти наступну зиму якомога краще,

– зазначили у компанії.

Також раніше повідомляли, що зменшення навантаження на електросистеми необхідне для того, щоб її працівники мали змогу відремонтувати пошкодження, нанесені Росією.

Зверніть увагу! Станом на 19 жовтня країна-терористка пошкодила майже 40% електростанцій України.

Як дізнатися, чи вимкнуть у вас світло

Згідно з попередженням 20 жовтня з 7:00 до 22:00 у всіх містах України можуть вимикати електроенергію. Однак її споживачам не потрібно гадати де та коли це трапиться, адже відключення світла на тій чи іншій вулиці визначає оператор розподільчих мереж (обленерго).

А, як відомо, оператори розподільчих мереж повідомляють споживачів про можливі відключення через свої сайти. Їх перелік та посилання на них можна переглянути на сайті Міністерства енергетики України.

Також повідомлення про виключення світла ви можете знайти:

у стрічках новин,

у спеціально відведеному для цих повідомлень розділі обленерго,

у "особистих кабінетах" споживача або через чат-боти обленерго у різних месенджерах.

Відключення світла в Україні: останні новини

Стало відомо, що через вимкнення світла 20 жовтня як мінімум у трьох областях не працюватиме комунальний електричний транспорт. Мовиться про Миколаївську, Полтавську та Сумську області України.

Після 10 жовтня українців не раз закликали економити електроенергію та обмежити користування нею у години пік. Також споживачам розповіли, що може зробити кожен, аби зекономити електрику.

Також українцям дали поради як діяти, якщо Росія "вимкне" світло надовго.

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