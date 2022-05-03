В Укрзализныце рассказали, какие поезда задерживаются из-за обстрелов: полный список

В Укрзализныце сообщили о задержке ряда поездов, поскольку из-за российских артобстрелов есть повреждения инфраструктуры в Украине.

В "Укрзализныце" призвали людей не паниковать и соблюдать правила безопасности в случае объявления воздушных тревог.

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Укрзализныця сообщает о задержке поездов

Такая ситуация возникла из-за повреждений инфраструктурных объектов в результате вражеского артобстрела. Речь идет о следующих поездах:

№4 Львов – Запорожье (задерживается отправка);

№ 25 Рахов – Одесса (+1 час);

№49 Трускавец – Киев (+ 1 ч 30 мин);

№60 Чоп – Киев (+2 ч);

№12 Львов – Киев (задерживается отправка);

№22 Трускавец – Харьков (+3 ч);

№749 Киев – Ивано-Франковск (+1 час).

№231 Днепр – Львов (+3 часа);

№53 Днепр – Одесса (+3 часа);

№75 Кривой Рог – Киев (+2 ч);

№175 Запорожье – Жмеринка (+2 ч);

№85 Запорожье – Львов (+1,5 часа);

№37 Запорожье – Киев (+1,5 часа).

Укрзализныця подчеркнула, что они делают все, чтобы сократить время задержки поездов от запланированного графика. За обновлением следите на официальных каналах и в объявлениях на вокзалах.

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