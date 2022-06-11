В уличных боях ВСУ побеждают, но артиллерия разрушает дома в Северодонецке, – Гайдай

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области. Он объяснил, что российская артиллерия уничтожает дом за домом в Северодонецке.

Глава Луганской военной администрации рассказал, что самая трудная ситуация в Попасной, Северодонецке и в районе реки Северский Донец. Об этом Сергей Гайдай рассказал в телемарафоне "Единые новости" вечером 11 июня.

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Наши военные побеждают в уличных боях

Сергей Гайдай рассказал, что уровень воды в реке Северский Донец значительно упал. Поэтому могут быть попытки российских военных переправиться через реку и попытаться сделать в районе Белогоровки новый плацдарм. Также враг может прорвать линию обороны наших защитников в Попасной.

Кроме того, по словам Гайдая, идут очень мощные бои в Тошковке. Ведь за прошедшие сутки, 10 июня, враги применили там "Сонцепик".

Постоянные бои идут в городе Северодонецк. Территорию завода Азот обстреливают очень мощно, уничтожая там все. Там даже масло вытекло из радиаторов. Очень мощный пожар был,

– рассказал Гайдай.

Чиновник также заверил, что ситуация тяжелая, но контролируемая. Также Гайдай объяснил, что:

" в уличных боях наши побеждают, однако, к сожалению, артиллерия врага просто разбирает поверх этажа домов , которые используются в качестве уктий;

, которые используются в качестве уктий; в этом смысле тяжело – выбьют врага с одной улицы, а затем начинают с танков, артиллерии, "Градов" разбирать дом за домом;

приходится делать перегруппировку, переходить на новые позиции".

Сергей Гайдай объяснил, что эвакуация невозможна, ведь можно попасть на бой или получить смертельное ранение от прилета.

Последние новости о ситуации в Луганской области

11 июня Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал, что кафиры имеют определенные успехи на Славянском и Северодонецком направлениях .

Сергей Гайдай объяснял, что кафиры обстреливали завод "Азот" в Северодонецке , там произошла утечка смазочных материалов. Поэтому вспыхнул масштабный пожар. Несмотря на плотные обстрелы, промзона Северодонецка не заблокирована оккупантами.

11 июня наши защитники и защитницы успешно отразили вражеский штурм в районах населенных пунктов Бражковка, Долина и Вернополье – оккупанты были вынуждены отойти. Также Вооруженные Силы Украины отразили штурм в направлении Славянска и остановили наступление россиян возле Попасной. Кроме того, наши бойцы успешно противостоят штурмовым действиям кафиров в Северодонецке.

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