Так, в российском Уссурийске более 110 тысяч человек осталось без электричества. Об этом сообщает местная прокуратура.

Кстати говоря В России – аномальные морозы: из строя вышла даже спецтехника

Россиянам придется померзнуть. По данным синоптиков, минимальная температура в Уссурийске сегодня составляет -27 градусов.

Почему россияне остались без света

Российская прокуратура проверяет отключение электроснабжения в 380 многоквартирных домах, более 3 тысяч частных домовладений и 120 объектах социальной инфраструктуры на территории Уссурийска.

Должны проверить, не нарушали ли оккупанты законодательство при содержании и обслуживании сети, а также соблюдение прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальных услуг.

Россияне замерзают

Недавно в Красноярске зафиксировали аномальные морозы. Температура воздуха достигла -40 градусов. Там сломалась часть техники, обрабатывающей дороги песком и солью.

Кстати, еще в начале осени Россия пугала Европу холодной зимой. Тогда "Газпром" снял видео, в котором использовали кадры из Красноярская – города-миллионника России, который вообще никогда не был газифицирован.

Однако все повернулось наоборот. Зима в европейских странах показалась довольно теплой, что помогло обойти газовую зависимость от государства-агрессорки.