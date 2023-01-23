Так, в російському Уссурійську понад 110 тисяч людей залишилось без електрики. Про це повідомляє місцева прокуратура.

До речі У Росії – аномальні морози: з ладу вийшла навіть спецтехніка

Росіянам доведеться померзнути. За даними синоптиків, мінімальна температура в Уссурійську сьогодні становить -27 градусів.

Чому росіяни залишились без світла

Російська прокуратура перевіряє відключення електропостачання у 380 багатоквартирних будинках, понад 3 тисячі приватних домоволодінь та 120 об'єктах соціальної інфраструктури на території Уссурійська.

Мають перевірити, чи не порушували окупанти законодавство при утриманні та обслуговуванні мережі, а також дотримання прав громадян на безперебійне надання комунальних послуг.

Росіяни замерзають

Нещодавно у російському Красноярську зафіксували аномальні морози. Температура повітря сягнула -40 градусів. Там зламалася частина техніки, яка обробляє дороги піском та сіллю.

До речі, ще на початку осені Росія лякала Європу холодною зимою. Тоді "Газпром" зняв відео, у якому використали кадри з Красноярська – міста-мільйонника Росії, яке взагалі ніколи не було газифіковане.

Однак все обернулось навпаки. Зима в європейських країнах видалась доволі теплою, що допомогло обійти газову залежність від держави-агресорки.