Усть-Луга до сих пор горит: со спутника видны новые очаги пожара
- После украинских атак в российском порту Усть-Луга зафиксированы новые очаги пожара, которые видны на спутниковых снимках.
- Усть-Луга является важным портом на Балтийском море, специализируется на экспорте энергоносителей и является конечной точкой нефтепровода БТС-II.
После успешных украинских атак по российской Усть-Луге там не утихают пожары. Спутниковые снимки показывают, что есть новые очаги возгорания.
Об этом говорится в заметке Special Kherson Cat в Х. Важно сказать, что Силы обороны атаковали Усть-Лугу трижды за неделю.
Что известно о новых пожарах в Усть-Луге?
Удар 29 марта привел к новым возгораниям.
Спутниковые данные свидетельствуют о появлении новых очагов пожара в российском порту Усть-Луга после очередного удара со стороны Украины,
– говорится в сообщении.
Новые пожары в Усть-Луге / Special Kherson Cat
За несколько часов до обнародования этого фото в паблике показали видео.
Пожары в Усть-Луге после атаки с высоты птичьего полета: смотрите видео
Вечером 29 марта губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко информировал, якобы возгорание в Усть-Луге, возникшее в результате атаки БПЛА, локализовано. К тушению в порту привлекли дополнительные средства пожаротушения Ленобласти и Петербурга, включая два пожарных поезда.
Усть-Луга выходит на Финский залив и расположена прямо рядом с Финляндией.
Показываем Усть-Лугу на карте России
Почему Усть-Луга так важна?
Усть-Луга – это второй по величине и самый современный морской порт на Балтийском море и один из крупнейших в Европе.
Порт является многопрофильным, но его основное направление – экспорт энергоносителей. Он служит конечной точкой нефтепровода "Балтийская трубопроводная система-II" (БТС-II). Кроме нефтетопливной отгрузки, на территории расположен и Комплекс "Газпром Усть-Луга". Ежегодно он перерабатывает до 45 миллиардов метров кубических природного газа, производит 13 миллиона тонн СПГ, 3,6 миллиона тонн этана и 1,8 миллиона тонн пропан-бутана и экспортирует их, используя портовую инфраструктуру,
– рассказали в "Милитарном".
Это третья успешная атака подряд
По району порта били и ранее – 25 и 27 марта.
Во время третьей атаки 29 марта говорилось, что под удар мог попасть химический завод "Тольяттиазот" в Самарской области России.