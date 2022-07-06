На территорию Узбекистана упали 5 реактивных снарядов: якобы стреляли из Афганистана

На приграничной территории Узбекистана упали 5 реактивных снарядов. В МИД предполагают, что стрелять могли из Афганистана.

Реактивные снаряды упали на приграничье Узбекистана 5 июля около 16:20. К счастью, взрывов не произошло, поэтому жертв или пострадавших нет. Разрушений также не зафиксировали.

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Могли прилететь из Афганистана

На приграничной территории Узбекистана было отмечено падение пяти реактивных снарядов, которые предположительно перелетели с территории Афганистана,

– говорится в сообщении.

Четыре снаряда упали в частные дома в махалля "Мажнунтол" в городе Термеза. Они частично повреждены. Пятый снаряд был найден на футбольном поле. На месте работали саперы, которые уже обезвредили опасные предметы.

В настоящее время Узбекистан и Афганистан пытаются выяснить ситуацию.

В настоящее время компетентные органы Узбекистана совместно с афганской стороной реализовывают необходимые меры по установлению причин этого инцидента,

– пишет МИД Узбекистана.

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