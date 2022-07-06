Реактивні снаряди впали на прикордоння Узбекистану 5 липня близько 16:20. На щастя, вибухів не сталося, тому жертв чи постраждалих немає. Руйнувань не зафіксували також.

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Могли прилетіти з Афганістану

На прикордонній території Узбекистану було відзначено падіння п'яти реактивних снарядів, які, ймовірно, перелетіли з території Афганістану,

– мовиться в повідомленні.

Чотири снаряди впали в приватні будинки у махаллі "Мажнунтол" в місті Термеза. Їх частково пошкоджено. П'ятий снаряд знайшли на футбольному полі. На місці працювали сапери, які вже знешкодили небезпечні предмети.

Зараз Узбекистан та Афганістан намагаються з'ясувати ситуацію.

Наразі компетентні органи Узбекистану спільно з афганською стороною реалізують необхідні заходи щодо встановлення причин цього інциденту,

– пише МЗС Узбекистану.

Російський снаряд вбив сім'ю у Слов'янську

Внаслідок обстрілу російських окупантів у Слов'янську загинула ціла сім'я. Снаряд ворога забрав життя чоловіка, жінки та їхньої 11-річної доньки. Ворожий снаряд влучив у людей, коли вони виходили з авто та йшли до свого будинку.

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