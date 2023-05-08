Глава Закарпатской ОВА пересел на инвалидную коляску, чтобы исследовать инфраструктуру Ужгорода

Глава Закарпатской ОВА временно сел на колесное кресло, чтобы исследовать безбарьерность в Ужгороде. Он проехал по улицам областного центра, чтобы увидеть, с какими проблемами каждый день сталкиваются люди на колесных креслах.

После этого в ОВА заявили, что регион поддерживает Национальную стратегию создания безбарьерного пространства в Украине на период до 2030 года. Именно поэтому глава областной военной администрации подписал декларацию в рамках конференции "Безбарьерная Украина".

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Виктор Никита провел день в колесном кресле

Недавно на встрече с обществом и активом в рамках конференции "Безбарьерная Украина", которую по всей стране инициировала первая леди Елена Зеленская, пообещал присутствующим людям с инвалидностью, что временно пересяду на колесное кресло и вместе с ними проеду по улицам областного центра, чтобы почувствовать на себе реальные барьеры, которые они преодолевают каждый день?

– заявил Никита.

Так, чиновник пересел на колесное кресло вместе со спортсменкой, чемпионкой Украины, Европы и мира по фехтованию на колясках Надеждой Долог.

Глава Закарпатской ОВА исследовал безбарьерность в Ужгороде: смотрите видео

После поездки глава Закарпатской ОВА заявил, что лично для него вопрос безбарьерности приобрел новое значение.

Этот опыт ляжет в основу будущей работы,

– пообещал чиновник.

Глава ОВА проверил безбарьерность в Ужгороде / Фото должностного лица

В Черновцах также исследовали безбарьерность

5 мая в Черновцах чиновники Черновицкой ОВА проехались по городу на колесных креслах. Как оказалось, город не приспособлен к креслам.

Первая заместитель начальника Черновицкой ОВА Алена Атаманюк рассказала, что преодолела на кресле 100 – 200 метров и проехать их было очень тяжело. По словам Атаманюк: "Чрезвычайно резкие переходы между тротуаром и проезжей частью. Трудно подняться на бордюр".

Кроме этого, многие помещения абсолютно недоступны. И даже до кнопки вызова часто не каждый может дотянуться.