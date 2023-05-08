Після цього в ОВА заявили, що регіон підтримує Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. Саме тому очільник обласної військової адміністрації підписав декларацію в межах конференції "Безбар'єрна Україна".

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Віктор Микита провів день у кріслі колісному

Нщодавно на зустрічі з громадою й активом у межах конференції "Безбар'єрна Україна", яку по всій країні ініціювала перша леді Олена Зеленська, пообіцяв присутнім людям з інвалідністю, що тимчасово пересяду на крісло колісне та разом із ними проїду вулицями обласного центру, щоб відчути на собі реальні бар'єри, які вони долають щодня?

– заявив Микита.

Так, посадовець пересів на крісло колісне разом зі спортсменкою, чемпіонкою України, Європи та світу з фехтування на візках Надією Дьолог.

Глава Закарпатської ОВА дослідив безбар'єрність в Ужгороді: дивіться відео

Після поїздки глава Закарпатської ОВА заявив, що особисто для нього питання безбар'єрності набуло нового значення.

Цей досвід ляже в основу майбутньої роботи,

– пообіцяв посадовець.

Глава ОВА перевірив безбар'єрність в Ужгороді / Фото посадовця

У Чернівцях також досліджували безбар'єрність

5 травня у Чернівцях чиновники Чернівецької ОВА проїхались містом на колісних кріслах. Як виявилось, місто не пристосоване до крісел.

Перша заступниця начальника Чернівецької ОВА Альона Атаманюк розповіла, що подолала на кріслі 100 – 200 метрів і проїхати їх було дуже важко. За словами Атаманюк: "Надзвичайно різкі переходи між тротуаром і проїжджою частиною. Важко піднятись на бордюр".

Окрім цього, багато приміщень абсолютно недоступні. І навіть до кнопки виклику часто не кожна людина може дотягнутись.

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