В Ужгороде раздались взрывы: Россия впервые с начала войны атакует город

Россия массированно атакует Украину среди бела дня. Вражеские беспилотники добрались до Ужгорода.

Около 15:00 в Закарпатской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Что известно об атаке на Ужгород?

Около 16.32 в Ужгороде слышали взрывы.

По данным журналиста Виталия Глаголы, в городе произошли попадания. Предварительно один из дронов попал в объект критической инфраструктуры в районе микрорайона Дравцы.

Еще один удар был зафиксирован в районе микрорайона Табла. Там "Шахед" мог влететь в здание в районе "Турбогаза".

Справка: ООО "Турбогаз Ужгород" производит оборудование для добычи, транспортировки и хранения нефти и газа. Также компания производит энергетическое оборудование для газовых электростанций и смежных отраслей.

В настоящее время на местах работают все экстренные службы.

Также Глагола заявил о прилете в районе улицы Карпатской Украины.

В Ужгороде продолжается атака российских дронов-камикадзе. Над городом слышны звуки выстрелов и работы ПВО,

– предупредил журналист.

Под ударами – промышленный район города, склады и объекты критической инфраструктуры.

По словам Глаголы, Ужгород впервые с начала полномасштабной войны подвергается российским обстрелам.

Враг совершает самую массированную атаку на Закарпатье с начала войны

В 16:01 глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что в воздушном пространстве региона находятся вражеские беспилотники.

В 16:13 Воздушные силы сообщили о движении дронов в направлении Мукачево.

В 16:40 Белецкий заявил, что еще три воздушных целя зафиксированы в пределах Закарпатья. Чиновник призвал не игнорировать тревогу и укрыться в безопасных местах.

Позже глава ОВА отметил, что идет самая массированная атака по Закарпатью с начала полномасштабного вторжения. По его словам, взрывы прогремели в нескольких общинах области.

Известно, что под ударом россиян оказалась Свалява. По информации Виталия Глаголы, дрон попал в объект энергетической инфраструктуры. На месте возник масштабный пожар.