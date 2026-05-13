Близько 15:00 у Закарпатській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських дронів.
Що відомо про атаку на Ужгород?
Близько 16:32 в Ужгороді чули вибухи.
За даними журналіста Віталія Глаголи, у місті сталися влучання. Попередньо, один із дронів влучив в об'єкт критичної інфраструктури в районі мікрорайону Дравці.
Ще один удар зафіксували в районі мікрорайону Табла. Там "Шахед" міг влетіти у будівлю в районі "Турбогазу".
Довідка: ТОВ "Турбогаз Ужгород" виробляє обладнання для видобутку, транспортування та зберігання нафти й газу. Також компанія виготовляє енергетичне обладнання для газових електростанцій і суміжних галузей.
Наразі на місцях працюють усі екстрені служби.
Також Глагола заявив про приліт в районі вулиці Карпатської України.
В Ужгороді продовжується атака російських дронів-камікадзе. Над містом чути звуки пострілів та роботи ППО,
– попередив журналіст.
Під ударами – промисловий район міста, склади та об'єкти критичної інфраструктури.
Ворог здійснює наймасованішу атаку на Закарпаття з початку війни
О 16:01 глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький повідомив, що у повітряному просторі регіону перебувають ворожі безпілотники.
О 16:13 Повітряні сили повідомили про рух дронів у напрямку Мукачева.
О 16:40 Білецький заявив, що ще три повітряні цілі зафіксовані у межах Закарпаття. Чиновник закликав не ігнорувати тривогу і заховатися у безпечних місцях.
Пізніше глава ОВА зауважив, що триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. За його словами, вибухи пролунали в кількох громадах області.
Відомо, що під ударом росіян опинилася Свалява. За інформацією Віталія Глаголи, дрон влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці виникла масштабна пожежа.