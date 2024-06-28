Инцидент произошел в ночь на 28 июня. О нем сообщила руководитель Украинского дома в Варшаве Мирослава Керик.

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В Украинском доме видят российский след

На стенах Украинского дома неизвестные нанесли трафаретные надписи "Внимание! Президент – узурпатор" и "Статья 103 Конституции Украины". Они сделаны на английском языке.

Справочно. В статье 103 Конституции Украины говорится о том, что президентом может быть избран гражданин Украины, достигший 35 лет, имеющий право голоса, проживающий в Украине в течение 10 последних перед днем выборов лет и владеющий государственным языком. Одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков подряд.

Мирослава Керик считает, что в этом "провокационном" случае присутствует российский след.

"Сегодня на стенах Украинского дома – провокационные надписи! Опять же о якобы узурпации власти президентом Украины. В мае были плакаты с требованием выборов. В Украине есть общественное согласие на продление срока полномочий действующего президента из-за войны, есть такое согласие и со стороны критиков президента. Это пример того, как Россия ищет способы конфликтовать украинское общество и дискредитировать Украину за рубежом", – написала она.

Добавим, что другой подобный случай произошел в ночь на 22 мая 2024 года. Тогда на стенах Украинского дома появились надписи "Нам нужны выборы!" на украинском и польском языках.