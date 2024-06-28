Інцидент стався у ніч проти 28 червня. Про нього повідомила керівниця Українського дому у Варшаві Мирослава Керик.

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В Українському домі вбачають російський слід

На стінах Українського дому невідомі нанесли трафаретні написи "Увага! Президент – узурпатор" та "Стаття 103 Конституції України". Вони зроблені англійською мовою.

Довідково. У статті 103 Конституції України йдеться про те, що президентом може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна й та сама особа не може бути президентом понад два строки підряд.

Мирослава Керик вважає, що у цьому "провокаційному" випадку присутній російський слід.

"Сьогодні на стінах Українського дому – провокаційні написи! Знову ж таки про нібито узурпацію влади президентом України. У травні були плакати з вимогою виборів. В Україні є громадська згода на продовження терміну повноважень чинного президента через війну, є така згода і з боку критиків президента. Це приклад того, як Росія шукає способи конфліктувати українське суспільство та дискредитувати Україну за кордоном", – написала вона.

Додамо, що інший подібний випадок стався у ніч проти 22 травня 2024 року. Тоді на стінах Українського дому з'явилися написи "Нам потрібні вибори!" українською і польською мовами.