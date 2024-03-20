Украинка поделилась подробностями жуткой ситуации, которая случилась с ней в Варшаве.

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Польский водитель напал на украинку

Украинка Кристина ехала транзитом через Варшаву за границу. Польский таксист требовал 300 злотых, то есть почти 3 000 гривен, за 2 километра поездки.

Девушка рассказала, что дорога из Украины в Польшу ей стоила дешевле, чем 2 километра до варшавского отеля с псевдотаксистом. Когда же украинка отказалась платить такую большую сумму за поездку, потому что элементарно не имела с собой столько наличных, польский водитель пытался запугать ее и замахивался ударить, чтобы та замолчала. Вскоре мужчина повез девушку в неизвестном направлении.

Детали инцидента, произошедшего с украинкой

Девушка рассказала, что стучала в окна машины и просила прохожих о помощи, однако те делали вид, что ничего не видят. В конце концов, как отметила Кристина, двое парней отреагировали и попытались подошли к окну машины и постучать. В тот момент водитель, как сообщила девушка, "пошел на газ".

После этого водитель таки отвез Кристину в отель, выбросил ее вещи на улицу и уехал, деньги на карту принимать не хотел, наличных понял, что их нет. Девушка не исключает, что конфликт мог подогреться и тем фактом, что она украинка, хотя и хочет верить, что это не так.

Кристина призналась, что заявление в полицию не писала, ведь в Варшаве была проездом. Однако, девушка хочет, чтобы эту историю услышали другие украинки и не попадали на такой крючок, а вызывали только проверенные сервисы такси и не боялись говорить.

В интервью она рассказала, что свою историю таки хочет довести до конца и предостерегает других не вестись на разговоры работников отеля, которые говорят, что в таких случаях полиция бессильна, что, собственно, и сбило девушку с толку.

Кроме этого, Кристина поделилась тем, что когда она опубликовала эту историю в сети, то ей писали много комментариев, что пережили в Польше похожие ситуации.

Известно, что водители из официальных такси рассказали девушке, что те, на кого она наткнулась, – настоящая варшавская мафия, которая пытается людей кинуть на деньги.

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