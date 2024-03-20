Українка поділилася подробицями моторошної ситуації, яка трапилася із нею у Варшаві.

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Польский водій напав на українку

Українка Христина їхала транзитом через Варшаву за кордон. Польський таксист вимагав 300 злотих, тобто майже 3 000 гривень, за 2 кілометри поїздки.

Дівчина розповіла, що дорога з України до Польщі їй коштувала дешевше, ніж 2 кілометри до варшавського готелю з псевдотаксистом. Коли ж українка відмовилася платити таку велику суму за поїздку, бо елементарно не мала з собою стільки готівки, польський водій намагався залякати її та замахувався вдарити, щоб та замовкла. Незабаром чоловік повіз дівчину у невідомому напрямку.

Деталі інциденту, що стався з українкою

Дівчина розповіла, що стукала у вікна автівки та просила перехожих про допомогу, однак ті вдавали, що нічого не бачать. Зрештою, як зазначила Христина, двоє хлопців відреагували та спробували підійшли до вікна машини і постукати. В той момент водій, як повідомила дівчина, "пішов на газ".

Після цього водій таки відвіз Христину до готелю, викинув її речі на вулицю і поїхав, гроші на карту приймати не хотів, готівки зрозумів, що вона немає. Дівчина не виключає, що конфлікт міг підігрітися й тим фактом, що вона українка, хоча і хоче вірити, що це не так.

Христина зізналася, що заяву до поліції не писала, адже у Варшаві була проїздом. Однак, дівчина хоче, щоб цю історію почули інші українки та не потрапляли на такий гачок, а викликали лише перевірені сервіси таксі й не боялися говорити.

В інтерв'ю вона розповіла, що свою історію таки хоче довести до кінця та застерігає інших не вестися на балачки працівників готелю, які кажуть, що в таких випадках поліція безсила, що, власне, і збило дівчину з пантелику.

Крім цього, Христина поділилася тим, що коли вона опублікувала цю історію в мережі, то їй писали багато коментарів, що пережили в Польщі схожі ситуації.

Відомо, що водії з офіційних таксі розповіли дівчині, що ті, на кого вона натрапила, – справжня варшавська мафія, котра намагається людей кинути на гроші.

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