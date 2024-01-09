Проход по ближайшей стороне улицы пришлось на время перекрыть.

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Подробности инцидента

В 18:00 по местному времени водитель столкнулся с наружными воротами Белого дома. Об этом сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми.

На кадрах с места происшествия видно что-то вроде серебристого или серого Cadillac Escalade с номерами Virginia. Пока транспорт не забрали с места ДТП, движение на улице было затруднено.

Автомобиль врезался в ворота Белого дома: смотрите видео

Президента Байдена не было в Белом доме во время аварии.

Известно, что водитель задержан. Официально в Белом доме пока не предоставили никакой информации о нем и непонятно, будут ли предъявлены какие-либо обвинения.

Сотрудники правоохранительных органов, информированные об инциденте, сообщили CBS News, что водителем был мужчина, который, вероятно, испытывает проблемы с психическим здоровьем, однако он не несет угрозы. По словам офицеров, после заключения он находится под наблюдением.

Известно, что водитель по-прежнему находится под стражей, а расследование продолжается.

Это уже не первое подобное событие