Прохід найближчою стороною вулиці довелося на деякий час перекрити.
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Подробиці інциденту
О 18:00 за місцевим часом водій зіткнувся з зовнішніми воротами Білого дому. Про це повідомив представник Секретної служби Ентоні Гульєльмі.
На кадрах з місця події видно щось схоже на сріблястий або сірий Cadillac Escalade із номерами Virginia. Поки транспорт не забрали з місця ДТП, рух на вулиці був ускладнений.
Автомобіль врізався у ворота Білого дому: дивіться відео
Президента Байдена не було у Білому домі під час аварії.
Відомо, що водія затримали. Офіційно у Білому домі поки що не надали жодної інформації про нього і незрозуміло, чи будуть пред'явлені будь-які звинувачення.
Співробітники правоохоронних органів, поінформовані про інцидент, повідомили CBS News, що водієм був чоловік, який, ймовірно, має проблеми з психічним здоров'ям, однак він не несе загрози. За словами офіцерів, після ув'язнення він перебуває під наглядом.
Відомо, що водій досі перебуває під вартою, а розслідування триває.
Це вже не перша подібна подія
- Варто зазначити, що минулого року у травні водій вантажівки U-Haul в'їхав в бар'єри безпеки на площі Лафайєт через дорогу від Білого дому. Згідно з судовими документами, під час арешту у 19-річного водія був із собою нацистський прапор.
- Схожий інцидент був у 2019 році. Секретна служба повідомила, що водій намагався проникнути до комплексу Білого дому, пройшовши за службовим автомобілем через ворота.
- У квітні 2023 року дворічний малюк отримав звання наймолодшого зловмисника Білого дому. Дитина протиснулася через металеву огорожу та проникла на територію будівлі. Доки відбувався "план перехоплення", доступ до комплексу довелось ненадовго обмежити.